O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (21) que o presidente americano, Donald Trump, "não tem palpite" na política brasileira e que seu governo deve ter como prioridade cuidar do povo brasileiro.\nEle fez uma breve menção ao mandatário dos Estados Unidos, enquanto comentava políticas de saúde. Lula também fez algumas críticas aos ricos, afirmando que a elite brasileira e bancos o criticam por investir dinheiro nos mais pobres.\n"A palavra correta não é governar, é cuidar. Eu vou cuidar deste país. É por isso que o presidente americano não tem palpite aqui", disse.\nO presidente discursou num evento em Sorocaba para a entrega de 400 unidades odontológicas móveis (que são vans equipadas para atendimento com dentistas) a prefeituras que participam do programa Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Saúde em todo o país.