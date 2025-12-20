O presidente Lula (PT) afirmou nesta sexta-feira (19) que vai dar uma "surra em quem se meter a achar que a extrema direita vai voltar a governar esse país".\nQue venham! Que venham! Porque nós vamos desafiar, não é com palavras, não é com xingatório. Eu quero comparar o que eles fizeram nesse país com o que nós fizemos. Eu quero comparar quem tem mais na saúde, quem tem mais na educação, quem tem mais no transporte, quem tem mais na política de inclusão social. Eu quero saber."\nLula confirma veto a redução de penas de Bolsonaro e ao 8/1 e nega acordo com governo no Congresso\nLula acena a evangélicos e diz que música gospel será patrimônio brasileiro\nZezé Di Camargo ganha mais de um milhão de seguidores após treta com SBT\nO petista participou de celebração de Natal de catadores na ExpoCatadores 2025, no pavilhão de exposições do Anhembi, em São Paulo. O evento reuniu catadores, cooperativas, especialistas, organizações internacionais e representantes dos governos federal, estaduais e municipais.