O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), devem se encontrar no mesmo palanque, nesta sexta-feira (17), em Goiânia. A previsão é que o petista esteja na inauguração de obra na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dr. Hélio Seixo de Brito, evento realizado pela Saneago.O secretário-executivo de Relações Institucionais do governo federal, Olavo Noleto, confirmou a agenda do presidente. O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, também é esperado. O ministro é presidente do MDB no Pará. Em Goiás, o diretório do MDB está sob comando do vice-governador, Daniel Vilela. A assessoria de Caiado também confirmou que o governador estará na inauguração.A obra possui recurso federal e a reportagem apurou que, nestes casos, é comum que seja feito convite à Presidência da República, e, desta vez, Lula decidiu participar. Nesta quarta (15), o Planalto enviou uma equipe de assessores para verificar o local do evento, tradicional medida de segurança em possíveis agendas do presidente.Esta é a primeira vez, desde o início do atual mandato, que Caiado e Lula estarão no mesmo palanque em Goiás (eles já se encontraram em agendas em Brasília). Em setembro de 2024, o presidente esteve em Goiânia para a inauguração de trecho do BRT Norte-Sul, quando foi recebido por Daniel. Em julho deste ano, Lula participou de congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) realizado na capital. Na oportunidade, não houve recepção de representante do governo estadual.Caiado e Lula quase se encontraram em 2023, em Rio Verde, para inauguração de trecho da Ferrovia Norte-Sul. O governador chegou a ir ao evento, mas o presidente cancelou o compromisso por causa do mau tempo. A última visita de Lula a Goiás ocorreu na semana passada, na Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), em Luziânia. Caiado e o petista são adversários políticos históricos. O governador é pré-candidato a presidente em 2026 e Lula pretende disputar a reeleição. Em seus discursos em Goiás e em eventos dos quais participa em outros estados, Caiado tem feito críticas à gestão petista em diferentes áreas, especialmente quanto à segurança pública e infraestrutura. Além disso, tem afirmado que o governo federal está tomando decisões para prejudicar Goiás, diminuindo repasses na área de Saúde, por ter um opositor no governo.ParceriasPor outro lado, petistas têm feito esforço para apresentar à população ações que são realizadas em parceria com o governo federal. O entendimento entre aliados de Lula em Goiás é que lideranças da direita têm divulgado resultados que envolvem a União, mas deixado de informar a cooperação.A obra a ser inaugurada é de implantação do tratamento secundário na ETE, que teve custo de R$ 133,2 milhões. Dados do governo estadual apontam que estavam previstos R$ 78,6 milhões de verba da União, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), mas foram repassados até agora R$ 45,9 milhões.Diante disso, o valor investido pela Saneago com recursos próprios foi de R$ 87,3 milhões (faltam R$ 32,7 milhões para serem reembolsados à empresa, segundo dados do estado). Com a inauguração da obra, o esgoto tratado lançado no Rio Meia Ponte passa a ter mais um processo de tratamento, o que aumenta o índice de remoção de carga orgânica para mais de 90%.