O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) permanecem tecnicamente empatados no segundo turno, com 47% e 44% de intenções de voto, respectivamente, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (17).\nO cenário ficou estável em relação à última rodada, divulgada no dia 10 de agosto, quando eles alcançaram os mesmos índices. Já na simulação de primeiro turno, o petista marcou 41% e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 36% —ambos oscilaram um ponto percentual em relação ao levantamento anterior, mantendo a distância de cinco pontos percentuais.\nRonaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás, mantém 5% das intenções no levantamento desta segunda. Renan Santos (Missão) marca 4% mais uma vez, e Romeu Zema (Novo), com 4%, oscila um ponto percentual em relação à semana passada. Samara Martins (UP) e Augusto Cury (Avante) têm 1% cada. Brancos e nulos são 5%, e 2% não souberam dizer ou não responderam.