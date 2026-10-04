Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno das eleições para a Presidência da República. A primeira etapa da votação foi realizada neste domingo (4).\nCom quase 99% das urnas apuradas, o filho de Jair Bolsonaro marca 47,25% dos votos válidos (que excluem os brancos e nulos), contra 44,90% do petista, tornando a ida para o tira-teima matematicamente já definida.\nO segundo turno está marcado para 25 de outubro. A votação definirá quem ocupará a Presidência da República no próximo mandato.\n-Web Lula e Flávio Bolsonaro vão disputar o 2° turno para a Presidência (1.3464211)\nO desempenho do senador fluminense acompanhou a onda bolsonarista que se desenha, com vitórias estaduais e no Senado sugerindo um domínio do PL e aliados. A mais recente pesquisa do Datafolha, feita na véspera, já indicava um avanço de dois pontos, dentro da margem de erro.