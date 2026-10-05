O presidente Lula (PT) disse neste domingo, após terminar o primeiro turno da eleição presidencial atrás de Flávio Bolsonaro (PL), que houve uma lição da democracia após ficar atrás de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição.\n"O resultado muitas vezes é inesperado, a gente nunca consegue tudo aquilo que queria. Eu confesso para vocês que estava convencido que ia ganhar a eleição no primeiro turno. Mas eu também já pensei isso outras vezes", declarou o petista.\nWilder reconhece derrota e garante que fará oposição: 'vamos cobrar'\nEduardo Riedel (PP) é reeleito governador de Mato Grosso do Sul\nCaiado: "Não venci, mas caí de pé"\nO presidente da República afirmou que no segundo turno começa uma nova campanha, só entre os dois. "Apenas entre dois candidatos a gente vai poder mostrar a diferença das propostas que a gente tem para o Brasil", afirmou.