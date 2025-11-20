O presidente Lula (PT) oficializou nesta quinta-feira (20) a indicação de Jorge Messias para a vaga do STF (Supremo Tribunal Federal) aberta com a saída do ministro Luís Roberto Barroso. A decisão contraria uma ala importante da corte, composta pelos ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).\nLula se reuniu com Messias nesta manhã no Palácio da Alvorada, antes de embarcar para uma agenda em São Paulo. De lá, nesta sexta, ele viajará para a África do Sul, para participar da Cúpula de Líderes do G20. A escolha foi confirmada em nota da Secom (Secretaria de Comunicação Social), que destaca o currículo do indicado e informa que o ato será publicado em edição extra do Diário Oficial da União.\nLula faz rodada final de conversas para definir nome ao STF diante de resistência a Messias