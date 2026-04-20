Lembrando seu passado sindicalista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à Alemanha, na manhã deste domingo (19), como convidado principal da Hannover Messe, a maior feira industrial do mundo, que neste ano tem o Brasil como país homenageado.\nAcompanhado de seis ministros, empresários e líderes sindicais, Lula foi recebido pelo primeiro-ministro Friedrich Merz com honras militares no Palácio Herrenhausen, sob uma chuva leve e intermitente. Após duas reuniões bilaterais, os dois líderes discursaram na abertura oficial do evento, no começo da noite europeia.\nEm seu discurso, Lula lembrou que em 1980, quando o Brasil foi o primeiro país a ser homenageado pela Feira de Hannover, ele foi preso pela ditadura militar por liderar as greves no ABC que o projetaram politicamente. "Exatamente em 19 de abril", declarou o presidente, citando a data deste domingo.