O presidente Lula (PT) aparece à frente em cenário de primeiro turno testado por nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (27), mas continua empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL) em hipótese de eventual confronto direto entre os dois.\nO levantamento aponta o petista com 41% das intenções de voto, ante 36% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesse cenário, os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) estão com 4% e 3%, respectivamente. Já Renan Santos (Missão) registra 3%, e Augusto Cury (Avante) aparece com 2%. Aldo Rebelo (Democracia Cristã) e Cabo Daciolo (Mobiliza) marcam 1% cada um.\nEm cenário de segundo turno, Lula aparece com 46%, ante 45% de Flávio. O petista mantém o mesmo percentual aferido em março. A intenção de voto do senador, que tinha 46% naquele mês, oscilou dentro da margem de erro. Tanto em uma disputa direta contra Zema quanto em uma contra Caiado, Lula registra 45%, enquantos os ex-governadores têm 41% a depender de quem fosse para o segundo turno —um empate técnico no limite da margem de erro, o que indica provável vantagem do petista.