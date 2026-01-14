Com 23% contra 9%, o senador Flávio Bolsonaro (PL) pontua à frente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em cenário de primeiro turno da eleição de 2026 para presidente testado em nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14).\nNesta configuração, que inclui, além destes, governadores de direita, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderia tirar o chefe do Executivo paulista de segundo turno contra Lula (PT), que lidera a disputa com 36% das intenções de voto.\nCaiado segue desconhecido pela maioria do eleitorado, com 51%, diz Genial/Quaest\nAliança com PL pode levar a definição já no 1º turno\nEm eventual segundo turno contra Flávio, o atual presidente registara 45% ante 38%. Se o confronto fosse com Tarcísio, Lula venceria com 44% contra 39% do carioca, de acordo com o levantamento.