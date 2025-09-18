Nova rodada da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (18) mostra que o presidente Lula (PT) mantém distância de adversários e continuaria a vencer em todos os cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026.\nO levantamento indica sustentação da melhora na popularidade da gestão petista. Nos últimos meses, o governo tem colhido frutos no discurso da defesa da soberania nacional e na associação da família Bolsonaro à crise aberta pelo tarifaço de Donald Trump.\nOs índices para o segundo turno, já favoráveis a Lula desde agosto, variaram dentro dos limites da margem de erro, de dois pontos percentuais, em relação à última rodada do levantamento. O instituto entrevistou 2.004 brasileiros de 12 a 14 de setembro.\nO petista tem 43% das intenções de voto em simulação de segundo turno contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), que acumula 35%. Ciro Gomes (PDT) tem 33% contra 40% do presidente. O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), soma 32%, ante 44% de Lula, e o mineiro Romeu Zema (Novo) alcança 32% frente aos 45% do petista.