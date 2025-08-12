O governador Ronaldo Caiado (UB) afirmou nesta segunda-feira (11) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria com facilidade a eleição de 2026, caso os pré-candidatos de direita afunilem para o lançamento de apenas uma candidatura presidencial. Para Caiado, o petista “vai massacrar”, caso encontre cenário de polarização direta já no primeiro turno e aponta para o suposto “uso inescrupuloso da máquina” do governo federal.O goiano negou qualquer possibilidade de abrir mão da própria pré-candidatura em prol de qualquer outro nome, mesmo que seja o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos) ou algum integrante da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Não. Por um motivo muito simples: tudo o que o governo federal quer é ter um candidato só, não sendo o Bolsonaro. Já imaginou bem um candidato só contra o Lula no primeiro turno? É o sonho dele, é o presente que ele quer. Aí ele vai massacrar esse cara”, disse, em entrevista ao UOL News.Questionado pelo POPULAR sobre a efetiva capacidade política de Lula para a disputa do próximo ano, Caiado apontou que a possível vantagem do petista se daria por meio do uso da estrutura do governo para alavancar a eventual campanha à reeleição. “Sempre foi o estilo do PT. Usam a máquina de forma inescrupulosa. Fazem todo tipo de manobra para fazer uma narrativa diferente da trajetória de vida das pessoas e tentam sempre, por esse processo intimidar”, indicou.Para Caiado, o “esperado” é que a direita tenha três ou quatro candidatos. “É por isso que eu falo que nós precisamos ter vários candidatos e aquele que atravessar o primeiro turno, será o candidato que vai aglutinar forças e ser o vitorioso”, disse.O governador voltou a afirmar ao UOL que só deixaria de ser candidato ao Palácio do Planalto no caso de candidatura de Bolsonaro e repetiu a promessa de conceder anistia “geral e irrestrita” ao ex-presidente, assim como a todos os envolvidos na tentativa de golpe em 2022 e nos atos do dia 8 de janeiro de 2023.“Tirando Lula e Bolsonaro, que são as pessoas mais conhecidas do Brasil, todos nós somos japoneses. Nós podemos, tranquilamente, colocar a experiência que cada um tem, com o prestígio que nós temos nas nossas regiões e ver quem realmente atinge o maior universo do país”, analisou.O governador voltou a responsabilizar o presidente Lula pela crise política e econômica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. “O Lula o provocou durante mais de dez vezes, com piadinhas, com agressões espontâneas. Querer desdolarizar, criar uma nova moeda, romper acordos com os Estados Unidos e críticas de que ele é um imperador”, afirmou Caiado.O governador, no entanto, respondeu diretamente sobre a atuação do filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL/SP), que se licenciou do mandato e tem articulado a favor do aumento das tarifas em retaliação ao processo contra o pai, no Supremo Tribunal Federal (STF). Caiado admitiu que a ação de Eduardo “não tem sentido”, mas voltou a direcionar críticas a Lula. “Não. De maneira alguma. Não tem nenhum sentido. Agora, por que o processo se deteriorou? Por que ele provocou essa situação?”, afirmou ao UOL. Caiado minimizou a atuação do deputado federal nos Estados Unidos, apesar de Eduardo ser investigado por articular, desde março, pedidos de sanção contra autoridades brasileiras.“Imagina bem, Ronaldo Caiado presidente da República e um deputado sendo mais eficiente do que o presidente, do que o meu Itamaraty do que toda estrutura federal de um governo? Por favor, que balança é essa? O que não se pode é imaginar que apenas ele provocou tudo isso”, apontou.Ao avaliar as causas para o tarifaço, Caiado citou “ações para tentar penalizar as big techs”, além da alegada “desdolarização do país”. “Tudo é secundário e que o importante é um deputado que ficou lá criticando? Se o Lula, presidente da República, não consegue falar com um chefe de Estado com a estatura que tem o presidente da República do país, esse homem deve pedir demissão”, criticou.Ao POPULAR, o governador antecipou crítica ao programa do governo federal com medidas contra os efeitos do aumento das tarifas dos Estados Unidos. O pacote deve ser anunciado nesta terça-feira (12) e inclui linhas de crédito para setores impactados e a expansão de compras governamentais, permitindo que órgãos públicos absorvam mercadoria que deixará de ser exportada.“Só espero que chegue. Porque se for igual os repasses que seriam feitos ao Rio Grande do Sul e as obras que viriam para Goiás, não chegaram até hoje. Vamos ver se esse fundo realmente acontece, que todos nós desejamos. Goiás já tomou suas medidas e espero que o governo federal também cumpra a sua responsabilidade”, disse.Caiado ainda afirmou que uma nova reeleição de Lula levaria o país a “uma situação de crise” e citou as dificuldades econômicas já existentes em decorrência dos impactos comerciais da crise com os Estados Unidos. “Seria uma crise em proporções inimagináveis. Como se vê agora com uma ameaça sobre o preço da soja, com a imposição de que a China tenha que importar mais dos Estados Unidos que do Brasil, que o sustentáculo da nossa balança comercial no país. É grave e está sendo levado na brincadeira”, disse.O governador faz referência ao pedido de Donald Trump, feito no domingo (10), para que a China quadruplique suas compras de soja antes do prazo final de uma importante trégua tarifária, o que fez os preços da soja em Chicago dispararem.DativosAs declarações de Caiado foram dadas nesta segunda-feira (11) em entrevista coletiva durante o lançamento do Programa +Dativos – Plano Estratégico da Advocacia Dativa 2025/2026, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O governo apresentou o pagamento de quase R$ 35 milhões, o que zerou a fila dos repasses aos advogados dativos de Goiás, além do aumento dos honorários para esse tipo de atuação. Caiado apontou que o projeto marca a valorização profissional para a categoria e fortalece o acesso à Justiça pela população mais vulnerável.