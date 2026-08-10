Presidente Lula (PT) (Ricardo Stuckert / PR)\nO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou solidariedade ao povo colombiano após um terremoto de grande magnitude atingir o país nesta segunda-feira (10). O tremor, que derrubou edifícios e matou ao menos 22 pessoas, foi sentido na capital Bogotá, nas cidades de Medellín e Cali, entre as maiores do país, e na região turística conhecida como Eje Cafetero (eixo cafeeiro).\nRecebi com preocupação a notícia do forte terremoto que atingiu hoje a Colômbia, com epicentro no departamento de Chocó. Em nome do povo brasileiro, manifesto minha solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e a todos os afetados pelos tremores", escreveu o petista, acrescentando que o Brasil está à disposição para prestar apoio ao país vizinho.