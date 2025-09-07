Às vésperas da provável condenação de Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista, o presidente Lula (PT) deu início pouco depois das 9h deste domingo (7) ao desfile do 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ao lado de ministros, o governo explora o mote "Brasil Soberano".\nDiferentemente de 2024, quando 6 dos 11 ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) estiveram ao lado de Lula no palanque das autoridades, inclusive Alexandre de Moraes, desta vez nenhum dos ministros apareceu no evento oficial.\nO governo estabeleceu três eixos para a celebração deste domingo, as temáticas "Brasil dos Brasileiros" "Brasil do Futuro" e a COP30, conferência climática da ONU que será realizada em novembro, em Belém.\nNo evento, antes do começo dos desfiles, foram distribuídos bonés com o tema Brasil Soberano, ao som de uma música gravada para o 7 de Setembro pela ministra Margareth Menezes (Cultura).