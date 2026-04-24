O presidente Lula (PT) passou por um procedimento cirúrgico e removeu uma lesão no seu couro cabeludo nesta sexta-feira (24). Tratava-se de um câncer basocelular, tipo menos grave e mais comum de câncer de pele.\nDe acordo com o médico Ricardo Kalil, que acompanha Lula, o câncer era localizado, sem metástase e o procedimento ocorreu sem intercorrência. "Ele deve permanecer mais algumas horas no hospital e ir para casa hoje", disse. A equipe aguarda o resultado da biópsia da lesão.\nO presidente também realizou uma intervenção para infiltração na região do punho, por causa de dores no polegar direito. Os procedimentos ocorreram no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde Lula costuma ser atendido.\nA cauterização é uma remoção do excesso de pele e foi feita na mesma região da cabeça operada por Lula em fevereiro deste ano. O processo, simples, costuma ser necessário devido, principalmente, à exposição ao sol.