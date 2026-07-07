A matriz ideológica do Datafolha mostra que parte dos eleitores declarados de Lula (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL) é classificada em campos diferentes daqueles associados aos candidatos.\nEntre os que diziam votar no petista no último levantamento do instituto, realizado em junho, 24% apareciam à direita ou centro-direita. Entre os que declaravam voto em Flávio, 19% ficavam à esquerda ou centro-esquerda.\nA classificação ideológica não é uma autodeclaração do eleitor. Ela é calculada pelo Datafolha a partir de respostas a perguntas sobre comportamento, valores e economia.\nComo mostrou a Folha de S.Paulo, a identificação dos brasileiros com a direita ou centro-direita (44% dos brasileiros) voltou a ficar à frente da identificação com a esquerda ou centro-esquerda (39%).\nNo eleitorado de Lula, 24% estão na esquerda, 36% na centro-esquerda, 16% no centro, 19% na centro-direita e 5% na direita.