Nova rodada da pesquisa Genial/Quaest mostra que 33% dos brasileiros avaliam o governo Lula como positivo, e os que consideram a gestão petista negativa somam 37%. Os valores estão empatados no limite da margem de erro de dois pontos percentuais - patamar não alcançado desde dezembro de 2024.\nClassificam a gestão como regular 27%, e 3% não souberam responder.\nForam realizadas 2.004 entrevistas presenciais em 120 municípios distribuídos por todas as regiões do país entre os dias 2 e 5 de outubro.\nA aprovação ao trabalho do presidente é de 49%, enquanto 48% o desaprovam, o que constitui um empate dentro da margem de erro.\nO governo continua a apresentar melhor desempenho no Nordeste (62%), entre os que cursaram até o ensino fundamental (59%) e entre os que ganham até dois salários mínimos (54%). A desaprovação segue mais alta entre eleitores evangélicos (63%).