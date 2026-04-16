Em um eventual segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o petista tem 43% das intenções de voto contra 35% do goiano. É o que aponta a nova rodada da pesquisa Genial/Quaest sobre a disputa para presidente da República, publicada nesta quarta-feira (15).\nDe acordo com o levantamento, 18% dos entrevistados disseram que votariam branco, nulo ou não votariam. Outros 4% estão indecisos. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais. A diferença entre Lula e Caiado é de 8 pontos e caiu em relação à rodada anterior, de março, quando era de 12 pontos. Na ocasião, Lula tinha 44% e Caiado, 32%.\nCaiado é oficialmente o pré-candidato a presidente do PSD desde 30 de março. O ex-governador anunciou a troca do União Brasil pelo PSD em janeiro e consolidou a mudança em 14 de março, durante evento em Jaraguá, que contou com a presença do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab.