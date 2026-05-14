A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest referente à disputa para presidente da República mostra que, em cenário de segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o petista tem 44% das intenções de voto contra 35% do goiano. Outros 17% afirmaram que votariam branco, nulo ou não votariam. Indecisos são 4%.\nOs números deste cenário são semelhantes ao da rodada anterior, de abril, com oscilações dentro da margem de erro de 2 pontos porcentuais. Em abril, Lula tinha 43% contra 35% de Caiado. A categoria branco/nulo/não vai votar tinha 18% e indecisos, 4%.\nA Genial/Quaest aponta empate técnico - pela terceira rodada seguida - em cenário de 2º turno entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O petista tem 42% e Flávio, 41%. Branco/nulo/não vai votar são 14% e indecisos, 3%.