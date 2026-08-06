A cerca de 10 dias do início da campanha eleitoral, a nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quarta-feira (5), mostra que, em cenário de segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de voto contra 37% do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD).\nDe acordo com a pesquisa, 14% afirmam que votariam branco, nulo ou não votariam. Já 4% estão indecisos. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais.\nNa rodada anterior, publicada em julho, Lula também tinha 45% das intenções de voto na disputa contra Caiado, que estava com 36%. O ex-governador, portanto, oscilou um ponto dentro da margem de erro. Naquela oportunidade, a intenção de branco/nulo/não vai votar era de 15% e os indecisos, 4%.\nEm janeiro, Lula tinha 44% e Caiado 33%. Aqueles que afirmavam que votariam branco, nulo ou não votariam eram 19%. Os indecisos eram 4%. Em análise publicada nas redes sociais, o diretor da Quaest, Felipe Nunes, afirmou que, na simulação de segundo turno, ‘Caiado aumenta lentamente seu desempenho’. O diretor destacou que a desvantagem para Lula está em 8 pontos porcentuais.