O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve fazer visita a Goiânia nesta sexta-feira (17). A previsão é que ele participe da inauguração da implantação do tratamento secundário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dr. Hélio Seixo de Brito.\nA reportagem apurou que a obra é do governo estadual, realizada por meio da Saneago, mas tem recurso federal. Nestes casos, é comum que seja feito convite à Presidência da República, e, desta vez, Lula teria decidido participar.\nO secretário-executivo de Relações Institucionais do governo federal, Olavo Noleto, disse que a agenda ainda não está confirmada, “mas caminha para isso”.\nAlém de Lula, também é esperado o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho - é filiado ao MDB, partido comandado em Goiás pelo vice-governador Daniel Vilela.\nO governador de Goiás Ronaldo Caiado (UB) e Lula são adversários políticos históricos. Caiado é pré-candidato a presidente em 2026 e o petista pretende disputar a reeleição.