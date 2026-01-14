A primeira pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quarta-feira (14), mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o segundo turno das eleições presidenciais em qualquer um dos cenários estipulados pelo instituto.\nCaso o segundo turno da disputa pelo Palácio do Planalto ficasse entre Lula e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), o petista venceria com 44% dos votos, e o goiano ficaria com 33%, segundo o instituto.\nNesse cenário, 19% dos entrevistados dizem que votariam em branco/nulo/não vai votar, enquanto outros 4% se afirmam indecisos. Tanto Lula quanto Caiado mantiveram o mesmo índice da última rodada da pesquisa, realizada em dezembro do ano passado.\nEm maio de 2025, quando a Genial/Quaest publicou a primeira amostragem dos cenários para a disputa em segundo turno, Caiado também aparecia com 33%, enquanto Lula, com 43%. De lá pra cá, ambos oscilaram positivamente, dentro da margem de erro.