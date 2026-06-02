O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará a quinta visita a Goiás em seu terceiro mandato, nesta terça-feira (2), em meio aos planos do PT de definir o pré-candidato ao governo do Estado ainda esta semana. O produtor rural Flávio Faedo, cotado para a disputa, aponta resistência da família, mas disse ter interesse em aproveitar a viagem para conversar com o presidente sobre as eleições.\nLula vai a Catalão e Rio Verde, nas regiões Sudeste e Sudoeste do Estado. O segundo destino é a cidade de Faedo. Na cúpula do diretório estadual do PT, presidido pela deputada federal Adriana Accorsi, a expectativa é de que o produtor rural aceite liderar a chapa majoritária do partido, que só não fechou nomes em dois estados além de Goiás.\nEm reunião na manhã desta segunda-feira (1º), o PT estadual definiu um calendário para fechamento das pré-candidaturas, que inclui reunião com o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) e posição fechada até sexta-feira (5). Na segunda-feira (8) deve haver reunião de todos os partidos da chamada Frente Democrática para deliberação e encaminhamento ao diretório nacional. A frente é formada por sete partidos, incluindo as federações PT-PV-PCdoB e PSOL-Rede, o PDT e o PSB. O grupo já havia se reunido no dia 25, quando as siglas manifestaram aguardar a definição do PT.