O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo, ao votar, que está confiante em sua vitória nas eleições deste ano e voltou a dizer que o Brasil está entre a democracia e a barbárie. Ele também fez outros ataques indiretos a seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).\n"O que está em jogo é a definição de um projeto de Brasil. O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento da democracia e a barbárie", declarou. "O Brasil não vai para frente com miliciano. O Brasil não vai para frente com a ideia que se fez com o Banco Master."\nLula disse, ainda, que hoje será definida uma nova página na história do país e que acredita num comparecimento grande às urnas neste ano.\nO presidente também minimizou as pesquisas de intenção de voto mais recentes, que mostraram oscilações positivas de Flávio Bolsonaro, e disse que o que vale é o que sair das urnas.