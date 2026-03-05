O empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, movimentou R$ 19,5 milhões em quatro anos, de acordo com seus dados bancários enviados à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).\nAs informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles e confirmadas pela Folha.\nAo todo, foram R$ 9,774 milhões em entradas e R$ 9,758 milhões em saídas de uma conta de Lulinha no Banco do Brasil entre 3 de janeiro de 2022 e 30 de janeiro deste ano.\nNovo contrato da Comurg ainda segue em análise\nINSS detecta novo consignado irregular operado por Master\nCPI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de filho de Lula\nEntre os valores recebidos estão R$ 721 mil de seu pai, o presidente Lula (PT). Desse total, R$ 384 mil foram pagos em 22 de julho de 2022. Outras duas transferências aconteceram em 27 de dezembro de 2023.