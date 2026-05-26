O encontro entre dirigentes de sete partidos da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Goiás, nesta segunda-feira (25), confirmou a disposição das legendas para trabalhar na campanha à reeleição do petista, mas também aprofundou as divergências internas que podem levar à divisão do grupo em relação à disputa estadual. A reunião, realizada na sede do PT, em Goiânia, foi provocada pelas reclamações de aliados quanto à demora para a definição da pré-candidatura ao governo estadual.\nDepois de descumprir seguidos prazos internos desde meados de 2025, o comando regional do PT passou a adiar a decisão também nos diálogos com os partidos de esquerda, nos encontros realizados a partir do início de fevereiro. Presidentes das legendas que integram a chamada “frente democrática” avaliam que a unidade apresentada em torno do projeto de Lula, inclusive com coordenação conjunta da campanha nacional em Goiás, não se repete na construção para o pleito estadual.