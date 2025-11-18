A Prefeitura de Goiânia está em tratativas com o Ministério Público de Goiás (MP-GO) para promover a reestruturação do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas). Uma primeira versão do planejamento foi apresentada ao órgão, com lista de ações relacionadas à reorganização legal, estrutura de pessoal, auditoria, gestão contratual, saneamento financeiro, transparência e atendimento ao usuário.\nNa reestruturação legal e institucional, o documento, ao qual a reportagem teve acesso, aponta a elaboração de relatório técnico detalhado dos entraves atuais - como o funcionamento do órgão como secretaria, travas orçamentárias e dificuldades contratuais. O item prevê minuta de projeto de lei para alterar a norma que criou o Imas, reforçando a natureza autárquica e garantindo sua autonomia.