Em meio à resistência de uma ala dos vereadores ao projeto de lei do Paço que cria o fundo imobiliário municipal, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), sinalizou nesta quinta-feira (17) para uma mudança de tom ao afirmar que poderá apresentar nos próximos dias a relação de áreas cogitadas para compor o fundo. O ponto é o principal questionamento dos parlamentares, pois a matéria enviada ao Legislativo não contém a listagem.\nMas o gestor reafirmou que o próprio fundo estabelecerá os terrenos, conforme vantajosidade a ser analisada pelo mercado, indicando que os itens poderão não se confirmar posteriormente. “Só não colocamos as áreas exatamente porque o fundo quer escolher as áreas e não quer pegar qualquer área. E eles (vereadores) acham que tem que botar uma lista de á reas. Então vou fazer uma lista de áreas, não para pôr no fundo. Se isso daí na próxima reunião for importante, não tem problema nenhum. Nós temos 9 mil áreas”, afirmou o prefeito.