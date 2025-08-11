Ao justificar mexida no primeiro escalão um dia após exonerar Paulo Henrique Rodrigues Silva (SD), o Paulo Henrique da Farmácia, da presidência do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas), o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB) afirmou que o ex-vereador não alcançou o esperado pela gestão. “Meta lá, (Paulo Henrique) não atingiu não. Meta lá, nós temos que atender bem o nosso cliente, que é o servidor público. Nós não estamos atendendo o servidor público conforme nós deveríamos atender”, disse.\nApesar disso, o prefeito afirmou que o ex-presidente auxiliou na organização e em questões administrativas. “Paulo colaborou demais durante esse período que ele passou lá. O instituto estava com uma série de instabilidades. Arrumamos, fizemos agora os pagamentos que eram feitos todos por indenização. Estão sendo feitos por contrato”, afirmou Mabel, que reforçou os problemas de funcionamento do Imas.