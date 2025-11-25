O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), fez reuniões individuais e com grupos de vereadores, nesta segunda-feira (24), na Câmara. Em geral, Mabel reserva parte da agenda do primeiro dia útil da semana para atender os parlamentares no Paço Municipal, mas decidiu transferir os encontros desta segunda para a Câmara.\nO prefeito pretende repetir a estratégia uma ou duas vezes por mês. A próxima ida ao Legislativo, que deve ter a mesma dinâmica, foi pré-agendada para a segunda semana de dezembro. A medida foi vista pelos vereadores como um gesto positivo no processo de reconstrução e fortalecimento da base. Os parlamentares consultados pela reportagem disseram que foram informados ao longo do fim de semana sobre a mudança do local das reuniões.\nMabel chegou à Câmara às 7h30 e deixou o local por volta das 13h. Os atendimentos foram realizados na sala de reuniões que fica ao lado da presidência da Casa e no gabinete do presidente Romário Policarpo (PRD). Nos bastidores, a informação é que, em geral, Mabel tratou de demandas de rotina dos vereadores, como intervenções nos bairros que fazem parte das bases eleitorais dos parlamentares.