Após retirar de tramitação, no último dia 14 de julho, o projeto de lei que alterava as regras para a aplicação do empréstimo de R$ 710 milhões, o prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou que a adequação será de apenas uma parcela pequena do valor. “É que tinha uma pequena parte que estava carimbada em um lugar errado, que é jogar dinheiro fora fazendo aquele local. Mas isso aí é coisa de R$ 40 milhões, R$ 50 milhões. Então, é só um ajustamento mesmo”, disse Mabel em coletiva na entrega de contêineres para reforçar a limpeza e a organização do descarte de resíduos em algumas regiões de Goiânia, no sábado (9).\nQuestionado pelo POPULAR sobre o retorno da proposta à Câmara Municipal de Goiânia, o prefeito confirmou que deve destinar a maior parte dos recursos para asfaltamento. “Lá tem R$ 500 milhões que eu posso gastar do jeito que bem confiar. É livre. R$ 500 milhões eu posso fazer para recuperação de asfalto”, disse Mabel.