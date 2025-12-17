O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), demonstrou, nesta terça-feira (16), otimismo quanto à votação da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026, que chegou à Câmara em 12 de agosto e que teve idas e vindas na tramitação durante todo o semestre. O prefeito argumentou que houve diálogo sobre o texto e lembrou que o recesso parlamentar não deve começar antes da votação desta matéria e da Lei Orçamentária Anual (LOA).\n“Ninguém pode sair de férias se não votar a LDO e a LOA. Nós tivemos várias reuniões, alinhamos uma série de coisas nas expectativas para que nós possamos efetivamente poder votar esta semana. Acho que ela está bem clara, bem transparente e não vejo dificuldade para se votar”, disse o prefeito, em coletiva durante a premiação Transparência dos Municípios Goianos 2025, realizada na Câmara.