A Prefeitura de Goiânia definiu que a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026 passará por ajustes para garantir que cada um dos 37 vereadores da capital tenha R$ 5 milhões em emendas impositivas, mesmo valor de 2025. Para isso, será necessário alterar a previsão de receita corrente líquida (RCL) do próximo ano. A mudança no texto, segundo o prefeito Sandro Mabel (UB), será feita pelos próprios vereadores, sob coordenação do líder, Wellington Bessa (DC), e seguindo orientação do Paço Municipal.\nA LOA 2026 prevê R$ 177,5 milhões em emendas impositivas, valor que corresponde a 2% da RCL de R$ 8,88 bilhões. Com este montante, cada vereador pode indicar R$ 4,7 milhões para suas bases eleitorais. No Orçamento de 2025, as emendas somam R$ 176 milhões, que foram divididos entre os 35 vereadores que eram titulares no final de 2024, quando a matéria foi discutida na Câmara. Goiânia passou a ter 37 vereadores a partir de 2025.