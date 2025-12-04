O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), atribuiu o superávit primário de R$ 773 milhões entre janeiro e outubro de 2025 a trabalho exaustivo na administração, com cortes de despesa e aumento na arrecadação. “A folha de pagamento, nós reajustamos em quase 6%, e subiu 19%, porque cortamos uma série de outras coisas”, afirmou.\nA Prefeitura está sob decreto de calamidade financeira, apoiado principalmente em dívidas históricas do município, com rombo que, segundo a gestão de Mabel, chega a cerca de R$5 bilhões. O POPULAR mostrou que o superávit demonstra trajetória de recuperação das contas da capital, considerando que também foram registrados resultados positivos em bimestres anteriores. Até agosto, o superávit primário havia sido de RS 678 milhões.\nO resultado primário não considera os pagamentos de juros e amortização da dívida pública. Nestes casos, também não há impacto do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). O Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), publicado na edição de sexta-feira (28) do Diário Oficial do Município (DOM), mostrou que, até outubro, a Prefeitura registrou R$ 8,3 bilhões de receitas.