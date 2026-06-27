O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), pretende realizar uma reunião na próxima semana com auxiliares e vereadores para costurar um acordo em torno do porcentual de remanejamento orçamentário que ficará definido no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. O índice é o principal ponto de discordância entre o Paço e a Câmara Municipal de Goiânia no atual texto, que tramita na Comissão Mista.\nO encontro deve anteceder a ida do prefeito ao Legislativo para prestação de contas e servirá também para sondar questionamentos e medir a temperatura política entre os parlamentares para recepcioná-lo. A estratégia do Paço é buscar se precaver a um possível clima mais hostil na Câmara, depois de uma semana de altos e baixos na relação com os vereadores.\nAo menos dois episódios provocaram atritos entre secretários da Prefeitura e vereadores da própria base na última semana: a não realização de uma audiência pública da Comissão Mista para discutir a LDO, encerrada pelo relator por uma suposta ausência de integrantes do Paço - que foi posteriormente negada pelo próprio vereador -, na terça-feira (23); e a dificuldade de se obter quórum para aprovar o empréstimo de R$ 310 milhões, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para as obras da segunda etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama II), na quinta-feira (25).