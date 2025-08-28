Após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovar o projeto de lei que revoga a Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo, o prefeito Sandro Mabel (UB) reagiu com críticas à proposta e acusou o autor, vereador Lucas Vergílio (MDB), de usar o tema apenas para gerar barulho político, chamando o parlamentar de “despreparado”.\n“Vereador não pode derrubar coisa do Executivo. Eles não podem simplesmente modificar um orçamento da Casa por causa da taxa do lixo, com uma derrubada de vereadores, senão eles derrubariam o IPTU, qualquer imposto. Não tem nenhuma implicação, não muda nada. Continua a cobrança. É uma determinação federal. Quando se fez o Marco do Saneamento, é obrigatório a Prefeitura cobrar”, declarou o prefeito.\nMabel elevou o tom contra Vergílio. “O vereador que propôs isso, o vereador Lucas Vergílio, é um vereador despreparado. Ele está só fazendo uma coisa que, se ele souber, e acredito que ele sabe, está só fazendo farofa para a torcida, entende? É o que ele tem feito ultimamente. Ele trabalha pouco, mas faz muito barulho. Ele já está cansado, ele já foi deputado federal. Hoje ele é vereador, mas ele sabe perfeitamente que não pode derrubar uma coisa do Executivo nessas matérias tributárias”, disse.