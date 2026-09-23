O prefeito Sandro Mabel (UB) mudou o tom mais uma vez, nesta terça-feira (22), ao se manifestar sobre a tramitação, na Câmara de Goiânia, do projeto de lei que cria o fundo imobiliário municipal. Cobrando rapidez e alegando a urgência da matéria, o gestor afirmou que pedirá ao presidente Romário Policarpo (Cidadania), que avoque a proposta (trazer para si a competência de analisar uma matéria) e coloque o texto “para andar” no plenário.\n“Nós não podemos ficar à mercê do que querem fazer ou não, o dia que querem fazer. Isso é coisa séria, é dinheiro público”, reclamou Mabel.\nO projeto do fundo imobiliário municipal chegou à Câmara no dia 9 de setembro e, desde então, se encontra na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde aguarda que o presidente do colegiado, Luan Alves (MDB), o envie para análise da Procuradoria-Geral do Legislativo. Nesta terça, intensificando novo atrito com Alves, Mabel se queixou de como as matérias do Paço que estão na comissão vêm sendo conduzidas pelo emedebista, e disse que o chamará para conversa nos próximos dias.