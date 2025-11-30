Com o intuito de fechar o primeiro ano de mandato com mais projetos aprovados na Câmara de Goiânia, o prefeito Sandro Mabel (UB) se reunirá com vereadores da base aliada para cobrar celeridade e reforçar pedido de engajamento na votação das propostas do Executivo que atualmente encontram-se paradas antes do recesso parlamentar. O encontro está previsto para às 11 horas desta segunda-feira (1º), no Paço.\nSegundo a secretária de Governo, Sabrina Garcez, o líder do governo na Câmara, Wellington Bessa (DC), ficou responsável por fazer os convites. “Ele deve ter enviado para todos. Vai comparecer quem realmente é da base. Imagino que deve dar entre 20 a 25 vereadores”, diz Sabrina. “A reunião é para mostrar a importância dos projetos, muitos que precisam ser aprovados ainda este ano. Precisamos entregar alguma coisa para a cidade de Goiânia.”