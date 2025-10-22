O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), embarca no próximo dia 26 de outubro para um périplo internacional de 15 dias. Ele irá a Portugal e à Espanha até 5 de novembro e, em seguida, fará uma parada particular na Argentina, entre os dias 6 e 9 do mesmo mês.\nO pedido de licença de Mabel para se ausentar do país foi lido pelo presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), na sessão ordinária desta terça-feira (21), conforme prevê a legislação municipal, que exige apenas a comunicação do prefeito ao Legislativo. Esta será a segunda viagem internacional de Mabel desde o início da gestão. Em abril, ele esteve na Itália para conhecer um projeto de tratamento de lixo que transforma o resíduo em energia ou em um tipo de pedra.\nDurante o período fora, a vice-prefeita, Claudia Lira (Avante), assumirá a Prefeitura.