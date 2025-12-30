O auditor fiscal do estado, Adonídio Neto Vieira Júnior, assumirá em janeiro o comando foi Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (Sedicas). A terceira mudança de titular da pasta no primeiro ano de gestão foi confirmada pelo prefeito Sandro Mabel (UB) ao POPULAR nesta segunda-feira (29). O nome foi indicado pelo Fórum Empresarial e a confirmação da posse, segundo Mabel, já conta com a autorização do governador Ronaldo Caiado (UB), já que Adonídio é servidor público estadual.\n“Já o conheço há muito tempo, pela qualidade do serviço e competência técnica que ele prestou no governo estadual, com investimentos importantes. Conversei com o governador Ronaldo Caiado para saber se haveria algum problema e ele disse que não teria. Então, o Adonídio já começa com a gente no início do ano que vem”, informou o prefeito.