Ao confirmar Wellington Bessa (DC) como novo líder do Governo na Câmara Municipal de Goiânia, nesta segunda-feira (8), o prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou a criação dos cargos de vice-liderança no Legislativo. Serão quatro parlamentares designados para apoiar o líder em plenário, na Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn e nos três principais colegiados da Casa - Constituição e Justiça (CCJ), Finanças, Orçamento e Economia (CFOE) e Comissão Mista. Apesar do anúncio, os nomes ainda não foram definidos e a função não está prevista no regimento interno da Câmara.\n“Por exemplo, numa CEI dessa precisa ter um vice-líder, porque o líder não consegue fazer tudo. Tem CCJ, outras comissões importantes e você precisa dos vice-líderes trabalhando no local, sincronizando com o líder. Ele descarrega a função do líder um pouco e dá atenção maior aos projetos”, afirmou Mabel, justificando a criação dos cargos baseado em sua experiência parlamentar na Câmara Federal.