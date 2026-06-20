O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), afirmou nesta sexta-feira (19) que vetará parte das 12 emendas que foram aprovadas pelos vereadores ao projeto de lei complementar que institui o programa Morar no Centro. Ao criticar o conteúdo das mudanças propostas, Mabel alegou que o motivo para barrá-las é o fato de que elas não indicam fonte de receita e podem reduzir o número de beneficiados.\n“Essas mudanças, que às vezes, não é o caso, desfiguram o projeto, elas não indicam fonte para fazer isso. Nós vamos dar isenção de IPTU. A Prefeitura já vai pagar 700 reais para cada família. Já é muito pesado. Um custo de quase 3 milhões de reais por mês que o município vai ter. Se você der mais isenção, mais isso, mais aquilo, vai ficando inviável, e então você tem que diminuir o programa para atender àquela quantidade”, disse Mabel, em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, durante evento do Ministério da Saúde na capital de entrega de duas unidades móveis de oftalmologia.