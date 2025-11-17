Diante da possibilidade de impacto negativo nas finanças da Prefeitura de Goiânia, o prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou que segue com a meta de firmar, ainda em 2025, um acordo com o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) no âmbito do processo que determinou a dependência da Companhia de Urbanização (Comurg) em relação ao Executivo.\nUma minuta do acordo foi apresentada em agosto pela Prefeitura e a empresa, mas foi rejeitada pelo tribunal em 16 de outubro, quando a corte apontou necessidade de adequações no cronograma e de medidas para fortalecer o acompanhamento das ações. O tribunal mencionou inconsistências na proposta e determinou a criação de uma mesa técnica para possível reformulação do documento. O primeiro encontro foi realizado na sexta-feira (13).\nPaço estuda como vai mudar LOA; limite para emenda será de R$ 5 mi