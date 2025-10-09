O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), criticou o projeto de decreto legislativo que susta os efeitos da calamidade financeira na capital e afirmou ao POPULAR que irá judicializar a proposta, caso seja aprovada em definitivo pelos vereadores. “Tudo que é inconstitucional que eles vão colocando, tem que judicializar. Não tem o que fazer. O Iris (Rezende, ex-prefeito) fazia isso direto. Nós já estamos fazendo isso. E vamos tocando para frente”, afirmou Mabel.\nO texto, de autoria de Igor Franco (MDB), ex-líder de Governo, avançou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira (8) e segue agora para dois turnos de votação em plenário. “Acho que isso aí é mais ou menos aquele pessoal que resiste ainda a entender que a cidade está mudando. Goiânia está mudando. Não tem mais aquelas práticas que eles estavam acostumados”, reforçou o prefeito.