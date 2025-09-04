A Prefeitura de Goiânia desistiu de locar um carro blindado para ser usado pelo gabinete do prefeito Sandro Mabel (UB). A decisão foi tomada após atuação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) no caso. A decisão do Paço Municipal foi revelada pela TV Anhanguera nesta quarta-feira (3).\nNo final de maio, O POPULAR mostrou que o Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura havia aprovado a locação de 10 carros para atender Mabel, a vice-prefeita, Cláudia Lira, e auxiliares ao longo de quatro anos. A estimativa era de despesa de R$ 3,7 milhões no período. A decisão é desistir do veículo blindado, mas permanecer com os demais carros.\nA Prefeitura já fez a licitação. O termo de homologação do pregão para a locação dos veículos de forma geral foi publicado na edição do Diário Oficial do Município de 27 de agosto. O lance vencedor foi de R$ 3,1 milhões.