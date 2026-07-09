Durante a transferência simbólica da capital para o Setor Campinas, nesta quarta-feira (8), em comemoração aos 216 anos do bairro, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), defendeu o adensamento da região como forma de evitar a degradação e o seu esvaziamento. Mabel disse que o bairro possui infraestrutura completa - como redes de água, luz e fibra ótica - e que deve ser melhor aproveitada por meio de um planejamento urbano que priorize as grandes avenidas.\n“Campinas está ficando vazia. Por que não adensar de forma planejada nas avenidas grandes? Por isso estamos arrumando as avenidas, vamos fazer vários binários e preparar a cidade para receber (novos moradores)”, afirmou Mabel.\nPara o prefeito, a ocupação de áreas já estruturadas é mais eficiente do que expandir a cidade para as periferias. “O centro hoje é um barato, custa tanto quanto fazer lá na periferia. Nosso planejamento visa equipar a cidade onde a infraestrutura já existe”, completou.