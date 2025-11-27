O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), defendeu a manutenção da calamidade financeira na capital e afirmou acreditar na rejeição do projeto que busca a revogação do status já na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O gestor aponta que os deputados, em maioria, terão “bom senso” para avaliar a matéria apresentada na última semana pelo deputado estadual de oposição, Clécio Alves (Republicanos).\n“Eu tenho certeza absoluta que a comissão não vai aprovar isso, porque a comissão é de pessoas conscientes, desde o presidente com os demais deputados. Esse cara tem raiva de mim pessoal e não é porque gosta de Goiânia. Esse aí não tem jeito, ele tem razão para reclamar de mim, porque eu cortei o salarião que ele tinha lá de quase R$ 2 milhões”, afirmou o prefeito à reportagem.