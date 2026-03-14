Com um clima dividido na Câmara Municipal de Goiânia, o prefeito Sandro Mabel (UB) deve encarar nova mobilização da oposição durante a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2025, na segunda-feira (16). A avaliação dos vereadores governistas é de que houve melhorias na relação com o Paço e os impasses que se sucederam ao longo do ano passado teriam sido contornados.\nMas os oposicionistas pretendem pegar carona em recentes queixas dos aliados para elevar as cobranças e críticas à gestão, além de mobilizar populares para protestos em meio à sessão. A expectativa é de questionamentos mais contundentes relacionados à situação fiscal da capital, diante do superávit apresentado na última prestação de contas, no ano passado, e aos recursos para áreas consideradas mais críticas, como a Saúde.