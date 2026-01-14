Apesar de cobranças mais enfáticas por resultados em algumas áreas, o prefeito Sandro Mabel (UB) não planeja uma reforma ampla do secretariado, segundo auxiliares do Paço. As mudanças devem ser pontuais e não irão muito além da troca na Secretaria de Comunicação (Secom), confirmada nesta terça-feira (13), e da desincompatibilização de pré-candidatos às eleições deste ano.\nMabel havia reafirmado na segunda-feira (12) a possibilidade de promover alterações na equipe de primeiro escalão, seja por pedidos de saída por parte de auxiliares ou por decisão da gestão em busca de melhorias. Ele disse que “ajustes” são sempre necessários.\nNesta terça, interlocutores do prefeito afirmaram que ele não pensa em nada como grande dança de cadeiras ou mesmo uma minirreforma. O atual titular da Secom, o publicitário Djan Hennemman, acertou a saída para o final deste mês, para concluir uma “transição tranquila” com o futuro secretário, o jornalista Jarbas Rodrigues Jr, atual assessor especial do prefeito.