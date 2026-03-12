A Prefeitura de Goiânia pretende fazer a pintura de fachadas de prédios do Centro, como parte do planejamento de revitalização do bairro. O prefeito Sandro Mabel (UB) disse que a medida deve ser adotada a partir do avanço dos resultados do programa Morar no Centro, que, segundo o gestor, deve ser lançado em abril.\nUma das promessas de campanha do prefeito é a reorganização do Centro, com o fortalecimento do comércio local e medidas para levar a população de volta à região. Até o momento, ações pontuais foram tomadas, como recuperação de calçada, iluminação, pintura e limpeza, que colaboraram para retomada de movimento na Rua do Lazer, localizada entre a Avenida Anhanguera e a Rua 3.\nDe acordo com Mabel, para a pintura, os comerciantes terão de retirar as placas que cobrem as fachadas originais dos prédios. A medida incluirá tanto construções no estilo art déco quanto aquelas que não seguem este padrão. Os prédios das avenidas Goiás e Anhanguera e das ruas 3 e 4 devem ser incluídos no projeto.